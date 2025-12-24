Mediya: Apple-ın ağıllı eynəkləri gözlənilməz sadə olacaq

Şayiələrə görə, Apple 2026-cı ildə kompakt ağıllı eynəklərini təqdim etməyə hazırlaşır. Bloomberg sənaye mənbələrinə istinadən gələcək yeniliyin “portretini” tərtib edib. Yeni məlumatlara əsasən, bu cihazdan texnoloji inqilab gözləməyə dəyməz.
Analitik Mark Gurman bildirir ki, Apple yeni eynəkləri yüngül və gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan ağıllı köməkçi kimi mövqeləndirir. Bu baxımdan, cihaz Vision Pro-dan köklü şəkildə fərqlənəcək — Vision Pro-nu hər gün taxılan aksessuar adlandırmaq çətindir.
Məlumata görə, eynəklərin əsas “beyni” iPhone olacaq. İdarəetmənin əsas yolu isə Siri üçün səsli əmrlər təşkil edəcək. Mənbələrin iddiasına görə, cihazın ilk versiyası AR (artırılmış reallıq) funksiyalarını ümumiyyətlə almayacaq. Başqa sözlə, Apple-ın ağıllı eynəkləri smartfon üçün xarici ekran rolunu oynayacaq — ehtimal ki, qulaqcıq funksiyası ilə birlikdə.
Gözləntilərə əsasən, cihazın rəsmi təqdimatı 2026-cı ilin sonuna planlaşdırılır. Qiymət hələ açıqlanmayıb, lakin satışların daha gec tarixdə başlaması gözlənilir. Maraqlıdır ki, şayiələrə görə, Samsung da oxşar formatda ağıllı eynəklər üzərində işləyir.