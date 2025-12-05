Netflix проводит эксклюзивные переговоры с Warner Bros. Discovery о покупке кинокомпании

Netflix сделал Warner Bros. Discovery лучшее предложение о покупке, и теперь компании проводят эксклюзивные переговоры. Во время них другие конкуренты не могут обсуждать данную сделку. Стриминговый гигант выиграл гонку у Paramount и Comcast, предложив около $30 за акцию. Сделка предполагает покупку самой киностудии Warner Bros. (включая права на киновселенные DC и «Гарри Поттера») и сервиса HBO Max. Кабельные телеканалы (CNN, TNT) в соглашение не входят.

За несколько дней до этого Paramount обвинила Warner Bros. Discovery в несправедливом процессе торгов. Она собиралась приобрести Warner Bros. Discovery целиком, в то время как Netflix был нацелен на покупку стримингового бизнеса и киностудии, без кабельных каналов.

Если сделка состоится, она будет исторической для Netflix, так как онлайн-кинотеатр еще никогда не покупал киностудии, особенно такого масштаба, как Warner Bros. Discovery. Сообщается, что Netflix готов заплатить неустойку в $5 млрд., если регуляторы заблокируют слияние.

Против сделки уже выступила группа ведущих голливудских продюсеров и постановщиков, опасающаяся монополизации рынка. Они отправили письмо в Конгресс США, в котором описали потенциальные последствия такой сделки — в случае покупки киностудии Netflix может положить начало уничтожению кинопроката США, так как модель онлайн-кинотеатра продвигает цифровые релизы. Письмо было отправлено анонимно, из-за боязни ответных мер Netflix. Также известно, что Гильдия режиссеров Америки планирует встретиться с руководством Netflix, чтобы обсудить свою обеспокоенность потенциальными последствиями сделки.