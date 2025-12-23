LG oyun OLED-monitorlarının əsas problemlərindən birini aradan qaldırdı

LG Display CES 2026 sərgisində əsl texnoloji sensasiya vəd edir. Şirkət dünyada ilk dəfə 27 düymlük, 4K təsvir ölçülü, 240 Hz yenilənmə tezliyinə malik və klassik RGB-stripe piksel quruluşu olan OLED-monitoru nümayiş etdirməyə hazırlaşır. Daha əvvəl oyun üçün nəzərdə tutulan OLED panellərdə bu cür xüsusiyyətlərin bir arada mövcud olması mümkünsüz sayılırdı. Yeni yanaşma isə texnologiyanın ən ağrılı nöqtələrindən birini — mətnin zəif oxunaqlığını həll edə bilər.
Ənənəvi OLED monitor panellərindən fərqli olaraq, burada ağ subpiksel (RGWB) və ya üçbucaqlı RGB sxemi istifadə olunmur. Yeni paneldə qırmızı, yaşıl və mavi subpiksel bir xətt üzrə düzülür. Bu, xüsusilə Windows mühitində tez-tez rast gəlinən rəng kölgələrini və şriftlərin “dağılmasını” xeyli azaldır. 160 ppi piksel sıxlığı isə görüntünün detallılığını artıraraq ekrana yaxın məsafədən baxışı belə rahat edir.
Yeniliyin ən vacib tərəfi isə RGB-stripe strukturu ilə yüksək yenilənmə tezliyinin birləşdirilməsidir. Əvvəllər bu tip panellər maksimum 60 Hz ilə məhdudlaşırdı. LG Display isə 4K təsvir ölçüsündə 240 Hz səviyyəsinə çatmağı bacarıb. Üstəlik, şirkətin DFR texnologiyası sayəsində istifadəçi UHD 240 Hz və FHD 480 Hz rejimləri arasında keçid edə bilir. Bu da monitoru həm kibersport atıcı oyunları, həm də gündəlik mətn və qrafika işi üçün universal edir.
LG Display yaxın vaxtlarda bu yeni piksel strukturunu premium oyun və peşəkar monitorlarda tətbiq etməyi planlaşdırır. Şirkət hesab edir ki, gələcəyin OLED bazarında təkcə kontrast və sürətli cavab müddəti deyil, uzunmüddətli istifadə zamanı rahatlıq da həlledici rol oynayacaq.