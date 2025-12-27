В лотерее «Çoox Şanslı» от «Nar» разыгран девятый автомобиль

В рамках стимулирующей лотереи «Çoox Şanslı» выгодный мобильный оператор «Nar» поздравил своего очередного победителя. Владельцем девятого автомобиля «Haval H6 Ultra» стал Рамин Каримов. «Nar» поздравила победителя и вручила ему ключи от автомобиля. Помимо автомобильного тиража, три абонента «Nar» — Малейка Байрамова, Мухаммед Мамедов и Азамат Джахангирова — выиграли смартфоны «Xiaomi Redmi Note 14 Pro» и с радостью получили свои призы.

Следует отметить, что для участия в лотерее «Çoox Şanslı» абонентам «Nar» достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN – 7 шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN – 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

