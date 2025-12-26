İlon Mask: yaxın zamanda xAI güc baxımından bütün dünyanı geridə qoyacaq

İlon Mask X sosial şəbəkəsində səsləndirdiyi iddialı açıqlamada bildirib ki, onun xAI şirkəti beş ildən də az vaxt ərzində dünyadakı bütün digər data-mərkəzlərin cəmi gücündən daha böyük hesablama gücünə sahib olacaq. Mask bu fikri xAI-nin strategiyası ilə bağlı müzakirəyə cavab olaraq paylaşıb.
Bu iddiaların arxasında real planların dayandığını göstərən əsas layihə Tennessi ştatında tikilən Colossus 2 data-mərkəzidir. Binanın damında yerləşdirilən “Macrohard” yazısı isə Microsoft-un bazardakı dominantlığına açıq mesaj kimi qiymətləndirilir.
Planları həyata keçirmək üçün xAI Nvidia qrafik prosessorlarının alınmasına 20 milyard dollara qədər vəsait cəlb etməyi nəzərdə tutur. Şirkət artıq sürəti ilə diqqət çəkib: 100 000 ədəd H200 çipindən ibarət ilk superklaster cəmi 19 günə qurulub. Nvidia-nın rəhbəri Jensen Huang-a görə, bu cür layihələr adətən təxminən 4 il vaxt aparır. Maskın növbəti hədəfi isə bir məkanda 2 giqavatlıq gücə çatmaqdır — bunun üçün hətta ayrı bir elektrik stansiyasının tikintisi sifariş edilib.
Uzunmüddətli perspektivdə xAI hesablama gücünü 50 milyon H100 səviyyəli GPU ekvivalentinə qədər artırmağı planlaşdırır. Hazırda Grok modelinin təlimində 230 min sürətləndirici istifadə olunur. SemiAnalysis analitikləri layihədə real irəliləyiş olduğunu təsdiqləsə də, Maskın Google, Amazon, Microsoft, OpenAI kimi nəhənglərin ümumi infrastrukturunu və Çinin dövlət səviyyəli milyardlarla dollarlıq investisiyalarını geridə qoymasının son dərəcə çətin olacağını qeyd edirlər.