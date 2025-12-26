spot_img
27 декабря, 2025
Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает We Were Here Together

В Epic Games Store в течение суток, до 27 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить We Were Here Together от студии Total Mayhem Games.

Релиз игры состоялся в октябре 2019 года. We Were Here Together — это кооперативная приключенческая игра-головоломка от первого лица, где два игрока должны общаться по рации и совместно решать сложные задачи в заброшенной антарктической экспедиции, чтобы выбраться из замка Касл-Рок. У игры «очень положительные» отзывы в Steam.

Завтра вечером в Epic Games Store станет доступна следующая тайная игра.

