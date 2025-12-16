spot_img
16 декабря, 2025
Huawei Mate 80 iki gündən çox suyun altında qaldı

Təsadüfi bir hadisə Huawei Mate 80 flaqmanının real həyatda nə qədər etibarlı olduğunu gözlənilməz şəkildə sübut edib. Yeni smartfon gölə düşüb və iki gündən artıq suyun altında qaldıqdan sonra tapılıb — ən maraqlısı isə odur ki, cihaz hələ də işlək vəziyyətdə olub.

Hadisə 6 dekabrda Çinin Yunnan əyalətində baş verib. Mate 80 sahibi balıq tutarkən telefonu «Yangzonghai» gölünə salıb. Smartfon təxminən 3,4 metr dərinliyə batıb və dərhal tapmaq mümkün olmayıb. İki gün sonra istifadəçi exolot (dərinlik ölçən cihaz) ilə geri qayıdaraq telefonun yerini dəqiqləşdirib və onu gölün dibindən çıxarıb.

Gözlənilənlərin əksinə olaraq, Huawei Mate 80 problemsiz şəkildə işləməyə davam edib. Korpusda heç bir görünən zədə olmayıb, üstəlik batareya hələ də 11% şarj saxlayıb. Sahibinin sözlərinə görə, o, artıq hər şeyə hazır idi — amma tam işlək smartfona yox.

Rəsmi olaraq Mate 80 IP68 qoruma standartına uyğundur. Huawei şirkəti cihazı şirin suda 6 metr dərinlikdə 30 dəqiqə test etdiyini bildirir. Lakin 51 saatlıq sualtı “sınaq” artıq laboratoriya deyil, real həyatdır — və bu test Mate 80-in etibarlılığını sözsüz sübut edir.

Bu hadisə bir daha göstərdi ki, flaqman smartfonlar kağız üzərindəki göstəricilərlə deyil, məhz belə real situasiyalarla yadda qalır.

