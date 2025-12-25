spot_img
25 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыHuawei FreeBuds Pro 5 qulaqlıqlarının Yeni İl versiyasını təqdim etdi

Huawei FreeBuds Pro 5 qulaqlıqlarının Yeni İl versiyasını təqdim etdi

Çin təqviminə görə 2026-cı ilin simvolu Od Atı olacaq. Bu münasibətlə Huawei flaqman TWS-qulaqlıqları FreeBuds Pro 5-in xüsusi Collector’s Edition versiyasını satışa çıxarıb. Yeni variant əsas modeldən əsasən orijinal dizaynı ilə fərqlənir, qiymət isə demək olar ki, dəyişməz qalıb.

Kolleksiya qırmızı rəngli xüsusi qutuda təqdim olunur. Qulaqlıqların özü və şarj keysi ağ rəngdədir, keysin ön hissəsində isə qızılı rənglə stilizə olunmuş at təsviri yer alır. Eyni qızılı çalar şarj indikatorunun LED işığında da istifadə edilib.

Yeniliklər yalnız xarici görünüşlə məhdudlaşmır. FreeBuds Pro 5 smartfona qoşulduqda, istifadəçi Yeni İl tematikasında hazırlanmış animasiyalı pəncərəni görür və dörd yeni səs effekti eşidir. Bununla belə, qulaqlıqların texniki xüsusiyyətləri dəyişməyib və standart model ilə eynidir.

Huawei FreeBuds Pro 5 Collector’s Edition hazırda Çində öncədən sifariş üçün açıqdır. Qiyməti 1499 yuan (təxminən 213 ABŞ dolları) təşkil edir. Yeniliyin digər ölkələrdə satışa çıxarılıb-çıxarılmayacağı isə hələlik məlum deyil.

Предыдущая статья
Google Gmail ünvanını məlumatlar itmədən dəyişməyə icazə verəcək
Следующая статья
Perisphere qulaqlıqları VR-eynəklərə çevrilə bilir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,833ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»