Casio və Coca-Cola şirkətləri CasiOak dizaynlı məhdud sayda G-Shock saatlarını hazırlayır

Casio məşhur G-Shock seriyası çərçivəsində yeni limitli modelə hazırlaşır — bu dəfə isə brend Coca-Cola ilə əməkdaşlıq edir. Məlumat Casio yenilikləri ilə bağlı sızmaları ilə tanınan geesgshock mənbəsi tərəfindən paylaşılıb.
İnsayderin sözlərinə görə, yeni model GA-2100CC-3A indeksini alacaq. Adındakı “CC” hərfləri artıq Casio fanatları üçün tanışdır — bu, modelin Coca-Cola ilə kollaborasiya olduğunu açıq şəkildə göstərir. Daha əvvəl eyni yanaşma DW6900CC-23-3 modelində istifadə olunmuşdu: yarı şəffaf korpus, qırmızı-ağ aksentlər və Coca-Cola üslubu.
Yeni modelin də məhdud sayda buraxılış olacağı və brendin klassik vizual xəttini davam etdirəcəyi gözlənilir. GA-2100 seriyası — fanatlar arasında daha çox CasiOak adı ilə tanınır — səkkizbucaqlı korpusu ilə G-Shock dizaynının ən tanınan simvollarından birinə çevrilib.
Yeni kollaborasiyada siferblatda Coca-Cola loqosu, brendə xas qırmızı və yaşıl rəng çalarları, həmçinin Casio-nun sevdiyi şəffaf və yarı şəffaf materiallar gözlənilir. Korpus və qayışın dəqiq dizayn detalları isə hələlik açıqlanmayıb.
GA-2100 seriyası kompakt ölçüləri, minimalist, amma müasir görünüşü ilə G-Shock xəttində ən populyar modellərdən biridir. Məhz buna görə Casio-nun böyük brendlərlə kollaborasiyaları hər dəfə həm kolleksiyaçılar, həm də gündəlik istifadəçilər arasında böyük maraq doğurur.
Model hələ rəsmi olaraq təqdim edilməyib, buna görə buraxılış tarixi və qiymət açıqlanmayıb. Buna baxmayaraq, yenilik artıq həm Casio, həm də Coca-Cola fanatları arasında ilin ən çox müzakirə olunan limitli saatlarından biri kimi diqqət çəkir.