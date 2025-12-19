ByteDance TikTok-un ABŞ bölməsinin satışı ilə bağlı razılaşma imzaladı

Çinin ByteDance şirkəti TikTok-un ABŞ bölməsinin amerikalı investorlar qrupuna satışı ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Müqaviləyə əsasən, TikTok USDS Joint Venture LLC adlı birgə müəssisə yaradılacaq. Yeni strukturun əsas idarəedici investorları Oracle, Silver Lake və Əbu-Dabidə yerləşən MGX fondu olacaq. Sövdələşmənin rəsmi bağlanması 22 yanvar 2026-cı il tarixinə planlaşdırılıb.
ABŞ-ın milli təhlükəsizlik qanunvericiliyinə uyğun olaraq, ByteDance TikTok-un Amerika aktivlərini satmalı idi, əks halda platforma ölkədə faktiki qadağa ilə üzləşə bilərdi. Sentyabr ayının sonunda ABŞ prezidenti Donald Tramp bu razılaşmanı təsdiqləyən sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Çin mənşəli sosial şəbəkə amerikan şirkətlərinin nəzarəti altına keçir və daha əvvəl Co Bayden tərəfindən imzalanmış qanunun tələblərinə əməl etməklə ABŞ-da fəaliyyətini davam etdirə biləcək.
Yeni yaradılan TikTok USDS Joint Venture LLC ABŞ istifadəçilərinin şəxsi məlumatlarının qorunmasına, kontentin moderasiya prosesinə və tövsiyə alqoritminin təhlükəsizliyinə cavabdeh olacaq. Birgə müəssisə 7 nəfərlik direktorlar şurası tərəfindən idarə olunacaq və burada səs çoxluğu amerikalı tərəfdaşlara məxsus olacaq.
Razılaşmaya əsasən, səhmlərin 50%-i Oracle, Silver Lake və MGX-dən ibarət konsorsiuma məxsus olacaq — hər biri 15% paya sahibdir. 30,1%-dən bir qədər çoxu ByteDance-in mövcud investorları ilə əlaqəli şirkətlərə veriləcək, təxminən 19,9% pay isə ByteDance-in özündə qalacaq. Nəticə etibarilə, ByteDance TikTok-la bağlı ABŞ biznesinin 80%-dən çoxuna nəzarəti amerikalı və qlobal investorların xeyrinə ötürməli olacaq.