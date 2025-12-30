spot_img
30 декабря, 2025
«Azercell Könüllülari» поздравили детей с Новым Годом!

Azercell Könüllülari

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года «Azercell Könüllülari» («Волонтеры Azercell») провели традиционную благотворительную акцию. В рамках инициативы «Поделимся радостью!» волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов войны, а также малообеспеченные семьи, поздравив детей с наступающими праздниками.

Также в Лерикском районе была организована праздничная программа при поддержке Исполнительной власти Лерикского района и местных структур Министерства культуры.

Дети приняли участие в развлекательных мероприятиях и получили праздничные подарки. В целом новогодние подарки были доставлены более чем 200 детям разных возрастных категорий.

Благотворительная инициатива была реализована волонтерами Azercell Telecom совместно с сотрудниками OOO «Aztelekom».

Отметим, что «Azercell Könüllülari», состоящая из сотрудников Azercell, осуществляет свою деятельность с 2004 года. За этот период волонтеры реализовали множество благотворительных акций, направленных на улучшение социального благополучия населения.

