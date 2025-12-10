AYNA informasiya sistemlərini “Hökumət Buludu”na köçürüb

“Hökumət buludu”nun (G-cloud) yaradılması və “bulud” xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2019-cu il 3 iyun tarixli 718 nömrəli Fərmanının icrası davam etdirilir.
Fərmanın icrası çərçivəsində informasiya sistemləri və ehtiyatlarını “Hökumət buludu”na köçürən növbəti dövlət qurumu Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) olub.
Agentlik informasiya sistemləri və ehtiyatlarını AZCON Holding şirkətlərindən olan “AzInTelecom” MMC-yə məxsus Bakı Data Mərkəzinə tam şəkildə yerləşdirib. Bununla da AYNA kritik sistemlərin yüksək əlçatanlığını təmin edib.
“AzInTelecom” MMC tərəfindən AYNA-ya Virtual server – IaaS (İnfrastructure-as-a-Service), Rezervlənmə – BaaS (Backup-as-a-Service) “bulud” xidmətlərinin göstərilməsinə başlanılıb. Agentlik, əlavə olaraq, SPLA lisenziyalı “Microsoft” məhsulları və SİP telefoniya xidməti ilə də təmin olunub.
“Hökumət buludu” layihəsi çərçivəsində dövlət qurumlarının İT sistemlərinin “AzInTelecom” MMC-ə məxsus Bakı və Yevlax Data mərkəzlərinə tam və ya qismən miqrasiyası həyata keçirilir. Miqrasiya nəticəsində qurumların cari İT xərcləri azalır, informasiya sistemlərinin məhsuldarlığı artır. Təkmilləşdirilmiş informasiya təhlükəsizliyinə, dayanıqlı İT infrastrukturuna, keyfiyyətli servis təminatı və 24/7 monitorinq xidmətinə nail olunur.
Qeyd edək ki, “AzInTelecom” MMC “bulud” xidmətləri üzrə beynəlxalq standartları müəyyənləşdirən “TIER III” sertifikatını Cənubi Qafqaz regionunda əldə etmiş ilk qurumdur.