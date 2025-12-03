Avropa Məhkəməsi Apple-ə qarşı Niderlandda milyonlarla avroluq iddiaya icazə verdi

Avropa Ədalət Məhkəməsi (CJEU) qərara alıb ki, Apple şirkətinə qarşı Niderlandda antiinhisar ziyanının ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırıla bilər. Qərar iPhone və iPad istifadəçiləri üçün kompensasiya tələb edən iki fondun mövqeyini dəstəkləyib.
Right to Consumer Justice və App Stores Claims fondları ümumi ziyanın 14 milyon istifadəçi üçün təxminən 637 milyon avro olduğunu bildirir (faizlər də daxil olmaqla). Onların sözlərinə görə, Apple-ın tətbiqdaxili alışlarda tutduğu 30%-ə qədər komissiyalar həddindən artıq yüksəkdir və şirkətin bazar üstünlüyündən sui-istifadə etdiyini göstərir.
Apple isə iddia edirdi ki, pozuntu Niderland ərazisində baş vermədiyi üçün yerli məhkəmə bu işə baxmaq səlahiyyətinə malik deyil. Lakin Avropa Məhkəməsi bu arqumenti qəbul etməyib. Qeyd olunub ki, App Store-un müvafiq versiyası məhz Niderland bazarına yönəlib və tətbiqlər Apple ID-si həmin ölkəyə bağlı olan istifadəçilərə satılır.