Apple zirvədə: iPhone satışları Çində bir il ərzində iki dəfə artdı

Apple-ın iPhone 17 seriyası Çində rekord populyarlıq nümayiş etdirməyə davam edir. Noyabr ayında şirkətin smartfon satışları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə iki dəfədən çox artıb.
Çin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları Akademiyasının (CAICT) məlumatına görə, xarici brendlərə məxsus smartfonların tədarük həcmi 128,4% artıb. Bu fonda ümumi smartfon bazarının illik artımı 2%-dən az olub.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, Apple-ın yeni modellərinə tələbat şirkətin öz gözləntilərini də üstələyib. Belə ki, Apple bayram mövsümü üçün gəlirin təxminən 10% artacağını proqnozlaşdırırdı.
Müstəqil qiymətləndirmələrə əsasən, 2025-ci ilin 49-cu həftəsinə qədər Çində təxminən 13,3 milyon ədəd iPhone 17 satılıb. Mövcud dinamika qorunarsa, ilin sonuna qədər bu göstərici 16 milyon ədədə çata bilər.