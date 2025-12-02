Apple AirPods qulaqlıqlarına beyin dalğalarını izləmə funksiyasını gətirə bilər

Apple-ın yeni araşdırması, gələcək AirPods modellərində qeyri-adi bir funksiyanın — EEG-ni (beyin dalğalarının qeydini) birbaşa qulaqlıqlar vasitəsilə toplamaq imkanının yarana biləcəyinə işarə edib. Bu, böyük və ağır tibbi avadanlığa ehtiyac olmadan edilə bilər.
Araşdırmaya əsasən, Apple xam EEG məlumatları əsasında beynin aktivliyini öyrənə bilən neyron şəbəkəsi üçün xüsusi təlim üsulu hazırlayıb. Bu üsul ənənəvi diaqnostikadan fərqlənir: klassik metodlarda məlumatlar əvvəlcədən “işarələnir” — məsələn, hansı beyin dalğaları sürətli yuxu fazasına uyğun gəlir və s.
Yeni metodun adı PAirwise Relative Shift (PARS)-dır. Bu yanaşma neyron şəbəkəyə EEG məlumatlarının cütlükləri arasında nisbi vaxt dəyişmələrini proqnozlaşdırmağa imkan verir. Tədqiqat müəlliflərinə görə, belə təlim üsulu İİ modelinin effektivliyini klassik metodlarla müqayisədə artırır.
“Tələb olunan 12 kanallı geyilə bilən EEG sistemi ilə yuxu izləmə” (EESM17) adlı məlumat bazasında EEG-nin qulaq daxilindən izlənməsi haqqında qeyd yer alır. Bu da istisna etmir ki, gələcəkdə AirPods-un müəyyən versiyalarında uyğun sensorlar peyda ola bilər.
Benzər patent Apple tərəfindən hələ 2023-cü ildə qeydiyyatdan keçirilmişdi, lakin həmin sənəddə neyron şəbəkəyə aid texniki detallar yox idi. Rəsmi olaraq EEG funksiyalı AirPods qulaqlıqları barədə hələlik heç bir elan verilməyib.