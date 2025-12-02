AnTuTu noyabr ayının ən güclü 10 Android flaqmanını açıqladı

AnTuTu tərtibatçıları Android flaqman smartfonlarının performans reytinqini yeniləyib. Ötən ayın nəticələrinə əsasən, siyahının böyük hissəsini Qualcomm-un ən yeni çipi ilə təchiz olunan modellər tutub, amma MediaTek əsaslı bir neçə smartfon da olduqca yüksək nəticələr göstərib.
Noyabrın ən güclü smartfonu Nubia Red Magic 11 Pro+ olub — cihaz Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru və 24 GB RAM ilə 4 105 121 bal toplayıb. İkinci yerdə OPPO Find X9 Pro (peyksiz əlaqə dəstəyi olan versiya) qərarlaşıb — Dimensity 9500 və 16 GB RAM sayəsində o, 4 006 704 bal əldə edib.
Üçüncü yeri vivo X300 Pro (Dimensity 9500, 16 GB + 1 TB) tutub — onun nəticəsi 4 004 589 baldır. Daha sonra Snapdragon 8 Elite Gen 5 ilə təchiz olunmuş üç model gəlir: iQOO 15 (3 998 037), Honor Magic 8 Pro (3 976 558) və Realme GT8 Pro (3 949 528).
Yeddinci yerdə Honor Magic8 (3 925 304), səkkizinci yerdə OnePlus 15 (3 855 366) qərarlaşıb. Siyahının doqquzuncusu Dimensity 9500 ilə OPPO Find X9 (3 827 302), onluğu isə Redmi K90 Pro Max (3 768 077) tamamlayır.