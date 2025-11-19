Xiaomi G34WQi 2026 oyun monitoru Çindən kənarda satışa çıxarıldı

Xiaomi-nin qlobal saytında G34WQi 2026 oyun monitoru peyda olub. Bu model daha əvvəl Çində Redmi Gaming Monitor G34WQ 2026 adı ilə satışa çıxmışdı. Qurğu böyük əyri ekranı, yüksək yenilənmə tezliyi və geniş interfeys dəstəyi ilə seçilir.
Xiaomi G34WQi 2026-nın əsasında 34 düymlük panel dayanır: 3440×1440 piksel icazə, 180 Hz yenilənmə tezliyi, 400 nit pik parlaqlıq və 21:9 nisbəti təklif olunur. Ekranın 1500R əyriliyi istifadəçinin göz hərəkətinə uyğun şəkildə formalaşdırılıb.
Monitorun cavab müddəti 1 ms (GtG) təşkil edir. FreeSync Premium texnologiyası yenilənmə tezliyini qrafik prosessorla sinxronlaşdıraraq görüntüdə yaranan qırılma və ləngimələrin qarşısını alır. Həmçinin 3500:1 kontrast nisbəti, 10-bit rəng dərinliyi, DCI-P3 rəng məkanının 95%-i və sRGB-nin 100%-i əhatə olunur.
TÜV Rheinland sertifikatı zərərli mavi işığın aşağı səviyyədə olduğunu göstərir. DC Dimming funksiyası isə ekranın titrəməsini azaldaraq gözlərin qorunmasına kömək edir.
Portlar toplusuna iki DisplayPort 1.4, iki HDMI 2.0 və bir audio çıxışı daxildir. Monitor hündürlüyün, meyl bucağının və fırlanmanın tənzimlənməsini dəstəkləyən dayaqlı komplektlə gəlir. Bundan əlavə, 100×100 mm VESA divar montajına uyğunluq da mövcuddur.