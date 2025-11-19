spot_img
20 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияВ 2025 году человеком года по версии журнала Time может стать ИИ

В 2025 году человеком года по версии журнала Time может стать ИИ

Time

Журнал Time может признать в 2025 году человеком года искусственный интеллект. По данным букмекерского агентства Polymarket на 21:00 19 ноября, по бакинскому времени, шансы ИИ оцениваются выше других претендентов — 39%.

В топ-5 претендентов также входят директор и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (вероятность — 17%), папа римский Лев XIV (14%), генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (8%) и президент США Дональд Трамп (7%).

Шансы основателя компании Tesla Илона Маска в этом году оцениваются всего в 3%. Он стал человеком года по версии журнала Time в 2021 году.

Предыдущая статья
Xiaomi G34WQi 2026 oyun monitoru Çindən kənarda satışa çıxarıldı
Следующая статья
Google Gemini 3 Pro — seriyanın ən ağıllı İA modeli təqdim edildi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,853ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»