В 2025 году человеком года по версии журнала Time может стать ИИ

Журнал Time может признать в 2025 году человеком года искусственный интеллект. По данным букмекерского агентства Polymarket на 21:00 19 ноября, по бакинскому времени, шансы ИИ оцениваются выше других претендентов — 39%.

В топ-5 претендентов также входят директор и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (вероятность — 17%), папа римский Лев XIV (14%), генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (8%) и президент США Дональд Трамп (7%).

Шансы основателя компании Tesla Илона Маска в этом году оцениваются всего в 3%. Он стал человеком года по версии журнала Time в 2021 году.