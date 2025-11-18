spot_img
19 ноября, 2025
xAI выпустил Grok 4.1 для всех желающих

Компания xAI выпустила Grok 4.1 — новую версию чат-бота, которая уже доступна в веб-версии Grok, а также в мобильных приложениях для iOS и Android. Опробовать новую версию могут все желающие, в том числе бесплатные и неавторизованные пользователи.

В бенчмарках новая версия на 64,78% опережает предыдущую. Grok 4.1 предлагается в двух режимах — обычном и «рассуждающем». В зависимости от запроса переключение между ними происходит автоматически, но при желании можно нажать кнопку Think Harder и включить режим рассуждений.

По заявлению разработчиков, новая модель показала в тестах трехкратное снижение вероятности генерации недостоверной информации по сравнению со своими предшественниками. «Grok 4.1 обладает исключительными возможностями для творческого, эмоционального взаимодействия и совместной работы. Он более восприимчив к нюансам намерений, привлекателен в общении и обладает цельной индивидуальностью, полностью сохраняя при этом острый, как бритва, интеллект и надежность своих предшественников», говорится в описании чат-бота.

В некоторых тестах Grok 4.1 обходит Google Gemini 2.5, OpenAI o3 и других конкурентов.

