Samsung представил Smart Keyboard с кнопкой вызова ИИ для устройств семейства Galaxy

Компания Samsung представила беспроводную клавиатуру, рассчитанную на работу с устройствами семейства Galaxy. Smart Keyboard довольно компактная, корпус у нее алюминиевый, но подсветки нет. Габариты составляют 280 х 116 х 4,3 мм при весе 218 гр.

Samsung Smart Keyboard выполнена в QWERTY-формате без цифровой панели, совместима со смартфонами, планшетами и ноутбуками Galaxy и использует для подключения модуль Bluetooth. Новинка может одновременно работать с тремя гаджетами и позволяет быстро переключаться между ними через отдельную клавишу.

Главной особенностью клавиатуры стала специальная клавиша AI Short Key, которая позволяет одним нажатием вызывать ИИ-ассистентов на разных устройствах: Gemini или Bixby на смартфоне или планшете, а также Copilot — при работе с Galaxy Book. Таким образом, пользователь может одним нажатием обратиться к ИИ, вне зависимости от того, с каким устройством он работает.

Также клавиатура оснащена набором настраиваемых функциональных клавиш для мгновенного открытия программ. Предусмотрена клавиша, которая активирует Samsung DeX, упрощающего работу в режиме ПК на планшетах и некоторых смартфонах Galaxy. В клавиатуре нет встроенного аккумулятора, в качестве источника питания используется батарейка формата CR2032, которая, по информации производителя, обеспечивает длительное время автономной работы, однако конкретные сроки названы не были.

Цена Samsung Smart Keyboard составляет $109,99.