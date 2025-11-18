Сбой Cloudflare коснулся ChatGPT и других известных платформ

Уже несколько часов пользователи по всему миру жалуются на сбои популярных сайтов и сервисов. Ситуация связана со сбоем в работе систем провайдера онлайн-услуг Cloudflare. Согласно сообщению на официальном сайте техподдержки компании, специалисты наблюдают неполадки в работе глобальной сети Cloudflare. Сотрудники в курсе ситуации и пытаются это исправить. В пресс-службе провайдера подчеркнули, проблема может затронуть большое количество пользователей.

Сбой затронул множество популярных сервисов. Например, сбои наблюдаются в работе нейросети ChatGPT, соцсети X, игр League Of Legends и Valorant, стриминговой платформы Spotify и других сайтов. Такая ситуация затронула пользователей из множества стран, в том числе Азербайджана, которые регулярно сообщают о различных сбоях в работе интернета.