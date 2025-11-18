spot_img
19 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияСбой Cloudflare коснулся ChatGPT и других известных платформ

Сбой Cloudflare коснулся ChatGPT и других известных платформ

Cloudflare

Уже несколько часов пользователи по всему миру жалуются на сбои популярных сайтов и сервисов. Ситуация связана со сбоем в работе систем провайдера онлайн-услуг Cloudflare. Согласно сообщению на официальном сайте техподдержки компании, специалисты наблюдают неполадки в работе глобальной сети Cloudflare. Сотрудники в курсе ситуации и пытаются это исправить. В пресс-службе провайдера подчеркнули, проблема может затронуть большое количество пользователей.

Сбой затронул множество популярных сервисов. Например, сбои наблюдаются в работе нейросети ChatGPT, соцсети X, игр League Of Legends и Valorant, стриминговой платформы Spotify и других сайтов. Такая ситуация затронула пользователей из множества стран, в том числе Азербайджана, которые регулярно сообщают о различных сбоях в работе интернета.

Предыдущая статья
xAI выпустил Grok 4.1 для всех желающих
Следующая статья
Grok-un yeni versiyası əvvəlkindən 65% daha yaxşıdır
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,853ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»