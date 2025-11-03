spot_img
4 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareВ Китае представили робота Rover X1 с ИИ по цене смартфона

В Китае представили робота Rover X1 с ИИ по цене смартфона

Rover X1

Китайская компания Yuejiang Robotics представила Rover X1, которого называет «первым в мире интеллектуальным домашним робопсом». Робот оснащен системой искусственного интеллекта, позволяющей ему выполнять разные задачи и принимать самостоятельные решения.

Rover X1

Rover X1 получил набор камер, способных не только распознавать объекты, но и делать снимки окружения, например, при патрулировании помещения. Конструкция ног с колесами предполагает, что робот может передвигаться как по ровному полу дома, так и преодолевать небольшие препятствия и даже подниматься по небольшим склонам на улице. На верхней платформе робопес способен перевозить различные предметы (грузоподъемность не уточняется).

Производитель предлагает различные сценарии использования, например, робопса можно использовать как помощника по дому, охранного патрульного или спутника для прогулок на природе.

Точные технические характеристики Rover X1 пока не сообщаются, как и дата продаж, но уже известно, что его цена составит 7499 юаней (около 1000 долларов).

Предыдущая статья
Представлен QNAP TL-R6020Sep-RP, обеспечивающий масштабирование до петабайтных объемов
Следующая статья
Самые интересные новинки IAA Mobility 2025
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»