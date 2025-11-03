Представлен QNAP TL-R6020Sep-RP, обеспечивающий масштабирование до петабайтных объемов

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня представила TL-R6020Sep-RP в корпусе 4U с 60 отсеками для накопителей SAS/SATA высокой плотности JBOD. Оптимизированный для хранения петабайтных данных, TL-R6020Sep-RP позволяет предприятиям экономически эффективно масштабировать свою инфраструктуру хранения данных для приложений «холодного» хранения данных, видеонаблюдения, больших данных и архивации мультимедиа.

TL-R6020Sep-RP оснащен четырьмя высокоскоростными портами Mini-SAS HD (SFF-8644) с пропускной способностью SAS 12 Гбит/с и технологией Broadcom SAS DataBolt для оптимизации пропускной способности. Благодаря двухканальной избыточности система способна продолжать работать бесперебойно даже при выходе из строя одного кабеля. Поддерживая последовательное подключение до четырех корпусов (всего 240 дисков), TL-R6020Sep-RP обеспечивает бесперебойное расширение емкости хранилища до 4 ПБ. Добавляя карты расширения SAS к NAS и подключаясь к TL-R6020Sep-RP, пользователи могут распределить нагрузку на полосу пропускания, вызванную большим количеством дисков, и дополнительно повысить общую производительность.

«В связи с ростом объемов видеонаблюдения и обработки больших данных предприятиям необходимо иметь доступ к масштабируемому и надежно расширяемому хранилищу, — отметил Уотербол Лю (Waterball Liu), менеджер по продуктам QNAP. — TL-R6020Sep-RP обеспечивает петабайтную емкость в шасси 4U с гибким каскадным подключением, помогая организациям уверенно удовлетворять будущие потребности в хранении данных, эффективно снижая эксплуатационные расходы. QuTS hero NAS, являясь предпочтительным решением для хранения данных корпоративного уровня на базе ZFS, предлагает многоуровневую защиту данных и расширенные сервисы, такие как сжатие в реальном времени и дедупликация, что еще больше раскрывает потенциал емкости, измеряемой в петабайтах».

Основные характеристики TL-R6020Sep-RP:

Высокая плотность: значительно сокращает занимаемое пространство в стойке, вес и энергопотребление, обеспечивая при этом долгосрочные и масштабные потребности в расширении.

значительно сокращает занимаемое пространство в стойке, вес и энергопотребление, обеспечивая при этом долгосрочные и масштабные потребности в расширении. Петабайтная емкость: до 60 жестких дисков SAS/SATA в одном шасси 4U, поддерживающих более 1 ПБ эффективной емкости.

до 60 жестких дисков SAS/SATA в одном шасси 4U, поддерживающих более 1 ПБ эффективной емкости. Гибкая масштабируемость: последовательное подключение до четырех устройств с многоканальным резервированием для достижения 4 ПБ неформатированной емкости.

последовательное подключение до четырех устройств с многоканальным резервированием для достижения 4 ПБ неформатированной емкости. Оптимизация Broadcom SAS DataBolt: агрегация двух сигналов 6 Гбит/с в поток 12 Гбит/с для более высокой пропускной способности.

агрегация двух сигналов 6 Гбит/с в поток 12 Гбит/с для более высокой пропускной способности. Простое обслуживание: поддержка вентиляторов и блоков питания с возможностью горячей замены, оптимизировано для стоек глубиной 1000 мм благодаря встроенным комплектам направляющих. Индикаторы на передней панели отображают состояние 60 дисков, а также наличие сменных лотков для дисков и шести вентиляторов охлаждения. Глубина корпуса всего 750 мм упрощает развертывание и обслуживание.

поддержка вентиляторов и блоков питания с возможностью горячей замены, оптимизировано для стоек глубиной 1000 мм благодаря встроенным комплектам направляющих. Индикаторы на передней панели отображают состояние 60 дисков, а также наличие сменных лотков для дисков и шести вентиляторов охлаждения. Глубина корпуса всего 750 мм упрощает развертывание и обслуживание. Простая интеграция и защита данных: управление JBOD и всеми дисками через QNAP NAS Storage & Snapshots Manager с поддержкой QuTS hero h5.2.0 или более поздней версии. В сочетании с ZFS система предлагает механизмы сжатия, дедупликации и самовосстановления в режиме реального времени для обеспечения целостности и надежности хранилища объемом петабайт.

Оформить заявку на приобретение TVS-AIh1688ATX можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Предоставляется гарантия на 5 лет. Цена на условиях MSRP составляет 17,499 AZN.