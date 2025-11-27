Şirkətlər təcili olaraq ultra nazik smartfonların istehsalından imtina edirlər

Bir sıra KİV-lərin məlumatına görə, Çin brendləri ultra nazik smartfonlara olan marağı kəskin şəkildə azaldıblar. Sənaye mənbələrinin bildirdiyinə görə, buna səbəb iPhone Air modelinin uğursuzluğu olub — məhz onun barədə yayılan ilkin şayiələr bir çox istehsalçını öz analoqlarını yaratmağa sövq etmişdi.
Mənbələrə əsasən, Xiaomi, OPPO və vivo da daxil olmaqla dərhal bir neçə şirkət artıq qalınlığı 6 mm-dən az olan cihazların hazırlanmasını dayandırıb və ya tamamilə ləğv edib. iPhone Air çıxana qədər bu istiqamət perspektivli hesab olunurdu, lakin Apple-ın fiaskosundan sonra istehsalçılar eyni taleyi yaşamaq istəməyərək geri çəkildilər. Eyni zamanda komponent təchizatçıları iPhone Air üçün ayrılmış istehsal xətlərini sökməyə başlayıblar və yaxın həftələrdə modelin buraxılışı tam dayandırıla bilər.
Bu sahədə təkcə Apple yox, başqa şirkətlər də uğursuzluqla üzləşib. Müxtəlif mənbələr Samsung-un da ultra nazik Galaxy S25 Edge modelinin varisini buraxmaq planlarını ləğv etdiyini bildirir.
Görünür, istifadəçilərin böyük əksəriyyəti nazik korpus uğrunda zəif batareya müddəti və digər texniki məhdudiyyətlərlə barışmağa hazır deyil. Bundan əlavə, belə qurğuların istehsalı bahalıdır və bu, onların satış qiymətinə birbaşa təsir göstərir.