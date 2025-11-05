spot_img
6 ноября, 2025
Samsung yeni nəsil HDR texnologiyasını təqdim etdi — Dolby Vision 2-yə cavab olan HDR10+ Advanced

Samsung jurnalistlər üçün qapalı təqdimat keçirərək yeni HDR10+ Advanced standartını nümayiş etdirib. Bu texnologiya yaxınlarda təqdim olunan Dolby Vision 2-yə birbaşa rəqib kimi çıxış edəcək. Şirkət təqdimatda sistemin altı əsas üstünlüyünü əks etdirən simulyasiya göstərib — rəng idarəsinin təkmilləşdirilməsi, səhnəyə görə təsvir adaptasiyası, hərəkətdə bulanıqlığın azaldılması və s. kimi imkanlarla.

Yeni HDR10+ Advanced standartı 5000 nitə qədər parlaqlığa malik televizorlar üçün nəzərdə tutulub. Sistem ətraf işıqlandırmaya uyğun olaraq təsviri dinamik tənzimləyir, hərəkət zamanı bulanıqlığı azaldır, axın oyunlarda görüntünü optimallaşdırır və ekranın müxtəlif hissələrində ton balansını yaxşılaşdırır. Bundan əlavə, texnologiya televizora səhnənin növünə və kontentin janrına (məsələn, film, idman, oyun və s.) uyğun parlaqlıq və rəng doyma səviyyəsini avtomatik tənzimləməyə imkan verir.

Lakin istifadəçilərin bu üstünlükləri hiss edə bilməsi üçün axın platformalarının (streaming xidmətlərinin) yeni standartı dəstəkləməsi vacibdir. Hazırda Amazon Prime Video artıq HDR10+ Advanced dəstəyini tətbiq etməyə hazır olduğunu bildirib, lakin digər platformalarla vəziyyət bir qədər mürəkkəb ola bilər — məsələn, Netflix və Disney+ ilk HDR10+ formatını onun təqdimatından yalnız altı il sonra əlavə etmişdi.

Yeni format hələ hazırlanma mərhələsindədir, lakin rəsmi təqdimatının 2026-cı ilin əvvəlində keçiriləcək CES 2026 sərgisində baş tutacağı gözlənilir.

