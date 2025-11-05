ChatGPT перестал давать медицинские, юридические и финансовые консультации

Компания OpenAI пересмотрела политику использования чат-бота ChatGPT и добавила в список запрещенных сценариев медицинские, юридические и финансовые услуги. Чат-боту нельзя анализировать результаты анализов, ставить диагнозы по фотографиям, назначать лечение и проводить аудит договоров.

Теперь ChatGPT официально является «образовательным инструментом», а не консультантом. Он может только объяснять принципы, описывать общие механизмы и предлагать обратиться к врачу, юристу или финансовому специалисту.

«Мы требуем от пользователей надлежащего использования наших сервисов, и нарушение или несоблюдение наших правил и мер безопасности может привести к потере доступа к нашим системам или другим мерам наказания», — говорится в сообщении на сайте OpenAI.

Под ограничения также попали консультации в сферах образования, жилья, страхования, миграции и государственных услуг. Запрещено использование сервиса для угроз, преследований, пропаганды самоубийств и расстройств пищевого поведения. В перечень запрещенных действий также попали создание контента с сексуальным насилием, пропагандой терроризма, азартными играми. Помимо этого, запрещается использование изображений людей без их согласия.