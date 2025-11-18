«С помощью SİMA İmza обеспечен доступ еще к почти 30 электронным налоговым услугам»

В рамках сотрудничества между ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding, и Государственной налоговой службой, успешно реализуется интеграция цифровой подписи нового поколения SİMA в Интернет-портал налогового управления.

Благодаря проведённой интеграции через «SİMA İmza» стали доступны около 30 новых электронных налоговых услуг. Теперь пользователи могут вносить изменения в регистрационные данные юридического лица, закрывать филиалы или представительства, подавать заявления по вопросам дебиторской и кредиторской отчётности, запрашивать выписки по лицевым счетам, оформлять электронные акты покупки и выполнять многие другие операции.

В результате данной интеграции число налоговых услуг, доступных посредством «SİMA İmza», превысило 100. Налогоплательщики получили возможность входить в Интернет-портал налогового управления с помощью «SİMA İmza» и подписывать документы с применением технологии распознавания лица.

Для этого достаточно выбрать метод авторизации «SİMA İmza» на сайте new.e-taxes.gov.az и отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения «SİMA İmza».

Необходимо отметить, что в настоящее время налогоплательщики имеют возможность бесплатно получить цифровую подпись SİMA. При вводе промокода 6AYPULSUZ во время оформления сертификата цифровой подписи для предпринимателя или юридического лица в мобильном приложении, пользователи получают возможность использовать решение без абонентской платы в течение шести месяцев.

О «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения SİMA была разработана в 2022 году ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. На сегодняшний день число загрузок приложения «SİMA İmza» превысило 5 миллионов.

С цифровой подписью SİMA больше нет необходимости посещать центры обслуживания или использовать физические носители. Достаточно загрузить мобильное приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройти регистрацию в любое удобное время, независимо от местоположения.