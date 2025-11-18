«Искусственный интеллект облегчит возможность пользования сервисами DOST особо уязвимым слоям населения»

Даже самые развитые в мире системы социальной защиты сталкиваются с трудностями в эффективном охвате всех нуждающихся в них. Поэтому развитие социальных услуг и интеграция цифровых технологий в эту сферу призваны сформировать новый этап взаимоотношений между государством и гражданином. Искусственный интеллект, обладая универсальным потенциалом для решения различных социальных проблем, способен преобразовать систему социальной защиты, упрощая доступ к пособиям, повышая качество и эффективность услуг и предоставляя поставщикам государственных услуг возможность уделять больше времени тем, кто в них больше всего нуждается. Именно этим вопросам была посвящена международная конференция «SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации», организатором которой выступило Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Следует отметить, что Азербайджан на фоне других стран выделяется своими передовыми инициативами, реализуемыми в данном направлении, а проведение в нашей стране первой международной конференции SOCGOV 2025 стало значимым событием глобального масштаба, объединив на одной площадке государственные структуры, международные организации, местных и зарубежных экспертов, высшие учебные заведения и представителей частного сектора из различных стран мира. Более подробно о конференции, призванной укрепить роль нашей страны как лидера в глобальном социальном управлении, мы поговорили с Председателем Правления Агентства DOST Фаридом Мамедовым.

— Расскажите, пожалуйста, более подробно о прошедшей конференции.

— SOCGOV 2025 — это первое мероприятие, прошедшее в рамках нашей Дорожной карты, разработанной на основе стратегии министерства по применению технологий искусственного интеллекта в социальной сфере страны. Выступление Министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева на конференции как раз подчеркнуло все важные моменты этой стратегии. Он отметил, что инструменты на базе искусственного интеллекта еще больше повысят объективность и прозрачность государственных услуг, ускорив процесс принятия решений. Внедрение подобных решений в ближайшее время ожидается в сферах занятости и реабилитации, а в итоге искусственный интеллект будет задействован во всех сферах деятельности министерства и подконтрольных ему структур.

Что же касается целей, которые мы ставили перед собой в процессе подготовки SOCGOV 2025, то они включали в себя желание объединить местных и международных экспертов для оценки перспектив, которые таит в себе внедрение инновационных подходов и инструментов искусственного интеллекта в сферу социальных услуг. Всего конференция включала три насыщенные панельные сессии, посвященные таким темам, как «Цифровое государство и трансформация с помощью искусственного интеллекта», «Искусственный интеллект и социальная инклюзия в социальных услугах» и «Будущее рынка труда, развитие навыков и цифровое предпринимательство». В ходе обсуждения этих тем гости конференции получили уникальную возможность познакомиться с опытом внедрения инструментов искусственного интеллекта, который получили социальные системы ряда стран мира, сопоставить подходы, сделать выводы и приступить к разработке новых стратегий. Я также хочу подчеркнуть, что гостями SOCGOV 2025 стало около 430 человек примерно из 20 стран мира.

— Планируете ли вы проведение подобных мероприятий на регулярной основе?

— Да, в планах Агентства провести еще четыре конференции, каким-либо образом затрагивающих темы искусственного интеллекта, аналитики данных и цифровых технологий в сфере социального обслуживания населения. Не исключаю, что их может оказаться больше, но пока в рамках 5-летней программы уже было сформировано видение, в каком формате будут проходить следующие мероприятия SOCGOV. В 2026 году тема конференции будет тесно связана с социальной политикой государства, аналитикой и исследованиями в этой области. Мероприятие, которое, скорее всего, пройдет при совместной организации с другими местными и международными организациями, будет тесно связано с данными, их обработкой и аналитикой. Поэтому среди приглашенных гостей мы увидим не только специалистов в области искусственного интеллекта, но и тех, кто тесно работает с данными. Мы также планируем провести его в формате международной премии в сфере социальной политики. Будет проведена оценка проектов, представленных как из Азербайджана, так и из других стран. В 2027 году мероприятие пройдет на уровне Саммита тюркоязычных стран, а в 2028 и 2029 годах планируется проведение форумов более высокого уровня. Завершится же цикл мероприятий крупнейшим международным форумом в социальной сфере.

— В рамках панельных сессий SOCGOV 2025 прозвучали истории, рассказывающие об успешном внедрении инструментов искусственного интеллекта в сферу социальных услуг ряда стран мира. Как Азербайджан чувствует себя на этом поле? Есть опыт, который следует перенимать, или мы сами являемся примером для подражания?

— Азербайджан достаточно хорошо развивается в этом направлении, о чем упомянули в своих выступлениях представители ряда стран. Например, мы являемся свидетелями успешного опыта внедрения модели DOST в Молдове и Узбекистане, а представители Румынии открыто признают успех нашей модели, которая использует пять каналов взаимодействия с гражданами. В их число входят непосредственно сами центры DOST, которые на сегодняшний день представлены семью офисами. В общей сложности, до 2030 года планируется открытие 14 региональных центров DOST, 64 филиалов и двух мобильных пунктов, один из которых заработает в Карабахе. И работа этих центров будет строиться в рамках новой концепции, усиливающей роль искусственного интеллекта во всех процессах общения с гражданами. Также хочу подчеркнуть, что за 7 лет существования Агентства по 13 направлениям деятельности, 151 из 161 услуги, предлагаемой в центрах DOST, то есть более 94%, было оцифровано.

Другие каналы обмена информацией — это контактный центр, выездные услуги, услуги самообслуживания и, конечно же, наши веб-ресурсы, базой которых является портал e-social.gov.az и одноименное мобильное приложение. Пользуясь мобильным приложением, каждый гражданин получает доступ к собственному социальному профилю, где хранится соответствующая информация о пенсионном капитале, трудовых договорах, различных выплатах и дополнительных начислениях. Все, что касается вашей социальной жизни, отражено в этом профиле. И сейчас перед нами стоит задача перевести приложение в плоскость искусственного интеллекта, чтобы оно помогало человеку формировать профиль и использовать его возможности.

— Но все это подразумевает использование современных смартфонов… А как же люди, которым по различным причинам бывает сложно приобщиться к новым технологиям?

— Смартфоны — это всего лишь один поток коммуникации с искусственным интеллектом в наших сервисах. Уже в начале следующего года мы планируем создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой программ для подобных случаев, так как к таким вопросам надо подходить намного шире. И чувствительные слои населения, которые некомфортно себя чувствуют на фоне стремительно развивающихся технологий, будут привлекаться к этим программам.

— Насколько защищены данные ваших пользователей и как решаются вопросы обеспечения кибербезопасности, особенно на фоне того, что данные группы населения чаще всего оказываются жертвами атак с использованием методов социальной инженерии?

— Вопросы сбора и управления персональными данными, а также их защиты для нас являются ключевыми. И в этом направлении мы действуем по определенным четким регламентам. Как вы знаете, в структуре Агентства DOST была создана организация DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi (RİM) — «Центр цифровых инноваций DOST», которая была учреждена решением Наблюдательного совета Агентства DOST №4 от 17 декабря 2021 года. Деятельность Центра направлена на централизованное управление вопросами информационно-коммуникационных технологий структурных подразделений и подведомственных учреждений Министерства труда и социальной защиты населения, разработку и реализацию IТ-политики министерства, поддержку и развитие информационных систем, а также совершенствование системы управления в данной сфере. Конечно, огромное внимание уделяется защите персональных данных и обеспечению безопасности систем. Проводится внедрение международных стандартов управления качеством и безопасностью: DOST RİM переходит к соответствию стандартам ISO 27001 (управление информационной безопасностью), ISO 20000 (IТ-услуги) и ISO 9001 (управление качеством) и уже получил сертификаты по этим направлениям. Используется система симуляции кибератак совместно для тестирования и повышения устойчивости информационных систем к угрозам. Внедряются серьезные и надежные решения для защиты систем данных.

— Как в Агентстве реализуется кадровая политика?

— Здесь я бы хотел отметить несколько направлений, реализацией которых занимается DOST. Во-первых, мы тесно сотрудничаем с шестью ведущими азербайджанскими вузами, постоянно обмениваясь с ними опытом и информацией. Кстати, на SOCGOV 2025 были представлены стартапы в области социальных услуг, созданные студентами этих учебных заведений. А в ближайшем будущем это сотрудничество выйдет на новый уровень, что позволит нам более активно участвовать в обучении студентов. Такое партнерство предоставляет нам доступ к определенной базе будущих кадров. Во-вторых, мы постоянно работаем над расширением сотрудничества с нашим IT-комьюнити. Примером тут служит платформа Femmes Digitales, которая объединяет большое число экспертов в данной сфере. С их помощью мы можем форсировать многие задачи, которые стоят перед Агентством, получая быстрый доступ к нужной аудитории. Кстати, хочу отметить еще один интересный факт. 75% наших волонтеров — это девушки, и партнерство с Femmes Digitales позволит привлекать их к процессам, связанным с получением дополнительных знаний в области использования цифровых решений, искусственного интеллекта и т.д. Такая политика не только помогает пополнять штат Агентства новыми и грамотными кадрами, но и насыщать ими рынок труда Азербайджана.

Отдельно я бы хотел отметить подпрограмму «DigiDOST», неразрывно связанную с программой «Волонтер DOST». Являясь одной из семи подпрограмм DOST, нацеленных на развитие движения волонтеров, она предоставляет молодым людям возможности для более эффективного использования цифровых инструментов, технологий и онлайн-платформ, а также обучения по улучшению процессов, созданию баз данных и многому другому. Практически это стажировка, в рамках которой участники подпрограммы «DigiDOST» получают возможность работать в Центре цифровых инноваций DOST, отвечать на соответствующие запросы, управлять базами данных, улучшать процессы и повышать цифровую грамотность.