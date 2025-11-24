spot_img
Qatlana bilən OPPO Find N6 və flaqman Find X9 seriyasının detalları ortaya çıxdı

Məşhur insayder Digital Chat Station OPPO-nun növbəti flaqman planlarını açıqlayıb. Məlumata görə şirkət iki böyük yenilik üzərində işləyir: qatlanan OPPO Find N6 və premium OPPO Find X9 seriyası — X9 Ultra və kompakt X9s modelləri.

Deyilənə əsasən, OPPO Find N6 şirkətin ilk qatlana bilən smartfonu olacaq ki, o, ən son Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi ilə təchiz edilir və peyk rabitəsini dəstəkləyəcək. Müqayisə üçün, mövcud Find N5 yalnız yeddi nüvəli Snapdragon 8 Elite versiyası ilə gəlir.

Top model olan Find X9 Ultra da eyni flaqman prosessor üzərində işləyəcək. Smartfona 200 MP-lik əsas IMX09E kamera, həmçinin IMX09A sensorlu 3x optik zumlu periskop linza aid olacaq.

Kompakt Find X9s isə Dimensity 9500 Plus çipi ilə gələcək. Məlumata görə, o, yenilənmiş 6,3 düymlük displey, təxminən 7000 mA·s batareya və ekranaltı ultrasəs barmaq izi skaneri ilə təchiz olunacaq.

OPPO Find N6OPPO Find X9 seriyasının təqdimatı 2026-cı ilin ilk rübünə planlaşdırılıb.

