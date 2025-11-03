spot_img
3 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомАкции и кампанииAzInTelecom организовал акцию по посадке деревьев в Агдаме

AzInTelecom организовал акцию по посадке деревьев в Агдаме

AzInTelecom

ООО «AzInTelecom» провело акцию по посадке деревьев в освобождённом селе Хыдырлы Агдамского района.

Мероприятие, посвященное 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, объединило руководство и сотрудников компании, среди которых были и участники войны, продолжающие сегодня свою деятельность в «AzInTelecom».

Акция началась с минуты молчания в память о шехидах. После этого участники акции приступили к посадке деревьев. На освобождённых территориях Агдама посажено свыше 500 сосен. Посадка сопровождалась первичным поливом и агротехническим уходом.

Целью проведения акции было увеличение зеленых зон на освобожденных от оккупации территориях, восстановление экологического баланса и внесение вклада в процесс формирования эко культуры.

Акция была проведена при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и общественного объединения «Qayıdış könüllüləri».

Предыдущая статья
“AzInTelecom” Ağdamda ağacəkmə aksiyası keçirib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»