Представлен ноутбук Dell Pro Max 18 Plus с поддержкой до 256 Gb ОЗУ стандартов SODIMM и CAMM2

Подавляющее большинство ноутбуков на сегодняшний день использует модули памяти SODIMM. Компания Dell является одной из немногих, кто постепенно начинает использовать в своих новых мощных устройствах модули CAMM2. Новая мобильная рабочая станция Dell Pro Max 18 Plus может быть сконфигурирована как с SODIMM, так и с CAMM2 в зависимости от предпочтений пользователя.

При конфигурации с традиционной оперативной памятью DDR5 SODIMM Dell Pro Max 18 Plus может поддерживать до 96 Gb (2x 48 Gb) двухканальной памяти DDR5-6400, что вполне типично для игровых ноутбуков или рабочих станций высокого класса. При конфигурации с CAMM2 доступны более высокие емкость и скорость — до 128 Gb двухканальной и 7200 МТ/с соответственно. Большинство ноутбуков с традиционной оперативной памятью SODIMM будут работать в диапазоне 4800-5600 МТ/с, особенно при увеличении емкости до 64 Gb и выше. Пользователи также могут установить до 256 Gb оперативной памяти CAMM2, хотя и с меньшей производительностью — 4400 МТ/с, поскольку она будет ограничена только одноканальной.

Что касается остальных характеристик Pro Max 18 Plus, то они схожи с моделью Pro Max 16 Plus, но без дискретного NPU. Ноутбук оснащен 18-дюймовым экраном, процессорами Core Ultra 200HX и профессиональными картами RTX Pro Blackwell.