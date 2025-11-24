Dell начала поставки ноутбука Pro Max 16 Plus с дискретным чипом NPU

Компания Dell выпустила ноутбук Pro Max 16 Plus, оснащенный дискретным чипом NPU Cloud AI-100 Ultra от Qualcomm с высокой производительностью. Dell производительность чипа не указывает, но показатель примерно на порядок больше, чем у лучших современных APU AMD или Intel. Для отдельного ускорителя с лимитом мощности в 150 Вт производительность составляет 870 TOPS. По всей видимости в ноутбуке производительность NPU будет ниже.

У чипа NPU есть 64 Gb собственной выделенной памяти. Dell отмечает, что Pro Max 16 Plus это первая мобильная рабочая станция с дискретным нейропроцессором корпоративного класса, обеспечивающая производительность, точность и согласованность на уровне центра обработки данных в удобном для переноски устройстве.

В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core Ultra 200HX, вплоть до топового Ultra 9, и профессиональные карты Nvidia вплоть до RTX Pro 3000 Blackwell. Предусмотрено 32 либо 64 Gb оперативной памяти, SSD емкостью — от 512 Gb

Цены на Dell Pro Max 16 Plus начинаются от $3730.