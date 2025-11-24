spot_img
25 ноября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложения«Asan İmza» теперь в приложении «Azercell»!

«Asan İmza» теперь в приложении «Azercell»!

Asan İmza

Azercell Telecom продолжает расширять возможности своих цифровых решений. Теперь пользователи могут воспользоваться основными функциями «Asan İmza» прямо в мобильном приложении Azercell. Новая опция обеспечивает абонентам удобный доступ к такой важной информации, как срок действия, статус, тип услуги и ежемесячный период продления усиленной мобильной электронной подписи.

На начальном этапе новая функция доступна только абонентам предоплатной линии (SimSim), а в дальнейшем ею смогут воспользоваться и абоненты постоплатной системы.

Это обновление стало очередным шагом в направлении повышения удобства и доступности цифровых сервисов для абонентов Azercell.

Предыдущая статья
Yeni Porsche Cayenne şirkət tarixində ən güclü avtomobil oldu
Следующая статья
Представлен ноутбук Dell Pro Max 18 Plus с поддержкой до 256 Gb ОЗУ стандартов SODIMM и CAMM2
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,850ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»