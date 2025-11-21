POCO yeni Pad X1 və Pad M1 planşetlərinin dizaynını nümayiş etdirdi

POCO rəsmi olaraq Pad X1 və Pad M1 planşetlərinə aid ilk tizerləri paylaşıb. Şirkət təqdimata qədər həm dizaynı, həm də əsas xüsusiyyətləri gizli saxlamamaq qərarına gəlib.
POCO Pad X1 güclü Snapdragon 7+ Gen 3 prosessoru və 3.2K təsvir ölçülü, 144 Hz yeniləmə tezlikli displeylə gələcək. Xarici görünüşü Xiaomi Pad 7-ə çox bənzədiyi üçün ekranın 11,2 düym olacağı gözlənilir. Planşet həmçinin 8850 mA·s batareya və 45 W sürətli şarj dəstəyi ilə təchiz olunacaq.
Daha böyük ekran sevənlər üçün POCO Pad M1 nəzərdə tutulub — burada 12,1 düymlük 2.5K displey və 120 Hz yeniləmə tezliyi təklif olunur. Modeldə 12 000 mA·s batareya təsdiqlənib. Həmçinin gözlənilir ki, planşet Redmi Pad 2 Pro-da olan Snapdragon 7s Gen 4 çipseti ilə işləyəcək.
Qiymətlər, yaddaş konfiqurasiyaları və digər detalları POCO 26 noyabrda keçiriləcək təqdimatda açıqlayacaq. Həmin gün şirkət POCO F8 smartfon seriyasını da nümayiş etdirəcək.