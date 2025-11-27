Perplexity çat-botu artıq geyimləri virtual şəkildə yoxlamağa imkan verir

Perplexity tərtibatçıları ChatGPT-dən geri qalmayaraq, OpenAI-ın alış-veriş üçün yeni İA-köməkçisini təqdim etməsi ilə demək olar ki, eyni vaxtda öz variantını də göstərdilər — və bir çox istifadəçinin fikrincə, bu funksiya hətta daha rahat alınıb. Bir neçə gündən sonra servisin mobil tətbiqinə «virtual geyinmə otağı» da əlavə olundu.
Artıq Pro və ya Max abunəliyi olan istifadəçilər öz rəqəmsal avatarlarını yarada və alışdan əvvəl geyimləri həmin avatar üzərində sınaqdan keçirə bilirlər. Sadəcə məhsul səhifəsini açıb virtual sınaq düyməsinə toxunmaq kifayətdir — tətbiq həmin geyimin məhz sizin rəqəmsal modelinizdə necə görünəcəyini göstərir.
«Virtual geyinmə otağı» Perplexity-nin yaxınlarda təqdim etdiyi pulsuz alış-veriş köməkçisinin məntiqi davamı sayılır. Bu köməkçi istifadəçinin axtarış tarixini, stilini və seçimlərini nəzərə alır, məhsulları xüsusiyyət və rəylərlə birlikdə interaktiv kartlarda təqdim edir və PayPal vasitəsilə alış-verişi rəsmiləşdirməyi dəstəkləyir (hələlik yalnız ABŞ-da).
Yeni «geyinmə otağı» artıq Perplexity-nin mobil tətbiqlərində aktivdir, alış-veriş köməkçisi isə hələlik yalnız ABŞ istifadəçiləri üçün pulsuz olaraq əlçatandır.