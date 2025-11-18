OPPO aktiv səsboğma funksiyalı ucuz TWS qulaqlıqlarını təqdim etdi

Reno15 seriyasının yeni smartfonları ilə yanaşı, OPPO şirkəti çeşidinə Enco Buds 3 Pro+ adlı TWS qulaqlıqlarını da əlavə edib. Bu, aktiv səsboğma funksiyasına malik ucuz modeldir və 12 saata qədər avtonom işləmə imkanı təklif edir. Bundan əlavə, bu sinif üçün olduqca böyük sayılan drayverlərlə təchiz olunub.
OPPO Enco Buds 3 Pro+ modelində 12,4 mm titandan hazırlanmış drayverlər istifadə olunur. Qulaqlıqlar SBC, AAC kodeklərini və Enco Master EQ səs profillərini dəstəkləyir. Google Fast Pair texnologiyası sayəsində qulaqlıqlar Android cihazlara tez qoşulur və eyni anda iki qurğuya birləşməyi bacarır. Aktiv səsboğma gücü 32 dB təşkil edir. Zənglər üçün isə neyrosistem əsaslı rəqəmsal səsboğma tətbiq edilib.
Batareya ömrü:
-
12 saat (səsboğma söndürülmüş halda)
-
8 saat (aktiv səsboğma ilə)
Qulaqlıqlar keysə qoyulduqda onların ümumi iş müddəti müvafiq olaraq 43 və 28 saat olur. Cəmi 1 dəqiqəlik sürətli şarjla isə tam 11 saatlıq istifadə imkanı yaradır. Qulaqlıqlar həmçinin TÜV Rheinland Battery Health sertifikatına malikdir — bu o deməkdir ki, batareya 1000 dövriyyədən sonra belə tutumunun ən azı 80%-ni qoruyur.
Qulaqlıqların korpusu IP55 standartına uyğun olaraq suya və toza davamlıdır. OPPO bildirir ki, Enco Buds 3 Pro+ 1,8 metr hündürlükdən düşməyə tab gətirir, keysi isə 20 min açılıb-bağlanmaya və 1,5 metr hündürlükdən düşməyə davamlıdır.
Qulaqlıqlar 21 noyabr tarixində satışa çıxacaq və qiyməti cəmi 23 dollar olacaq. Yeni cihaz hələlik yalnız Hindistan bazarı üçün təqdim edilib.