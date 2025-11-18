Ookla şirkəti iPhone və Android-smartfonlarda Wi-Fi performansını müqayisə etdi

Speedtest-in yaradıcısı kimi tanln Ookla şirkəti müasir smartfonların Wi-Fi şəbəkələrində necə işlədiyini göstərən yeni hesabat dərc edib. Xüsusi diqqət 2025-ci ilin iPhone modellərinə yönəlib — çünki bu cihazlar ilk dəfə Apple-ın özünün hazırladığı N1 radioçipi ilə təchiz olunub və bu, Broadcom həllərinin yerini alıb.
Yeni iPhone 17 seriyası əvvəlki modellərlə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə daha yüksək Wi-Fi sürəti göstərir. Və bu yalnız ideal şərtlərdə deyil — real istifadə mühitində də fərq aydındır. Dünyada orta (median) göstəricilər belədir:
-
Yükləmə sürəti: 329,56 Mbit/s — keçən ilin 236,46 Mbit/s nəticəsi ilə müqayisədə ciddi artım.
-
Göndərmə sürəti: 103,26 Mbit/s — əvvəlki 73,68 Mbit/s-ə qarşı.
Xüsusilə zəif siqnal olan şəbəkələrdə irəliləyiş güclü hiss olunur — 10% göstəricilərində iPhone 17 təxminən 60% daha yaxşı nəticə göstərir. Bu üstünlük satışın ilk altı həftəsində də sabit şəkildə müşahidə olunur.
Apple-ın N1 çipi şirkətin ilk tamamilə öz Wi-Fi həlli sayılır: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 və Thread bir çipdə birləşdirilib. Çip 160 MHz-lik kanalları dəstəkləyir, lakin bir çox Android flaqmanlarında olan 320 MHz dəstəyi yoxdur. Bununla belə, Ookla qeyd edir ki, real həyatda bu fərq demək olar ki, hiss olunmur. Çünki Wi-Fi 7 routerlərinin yayılması hələ məhduddur və 6 GHz tezliyi çox ölkələrdə tam açıq deyil.
Məsələn, Şimali Amerikada iPhone 17 orta hesabla 416,14 Mbit/s sürətinə çatır və yüksək (90%) göstəricilərdə 976,39 Mbit/s-ə qədər yüksəlir. Bu isə göstərir ki, düzgün inteqrasiya və optimizasiya bəzən sadəcə geniş kanal dəstəyindən daha çox rol oynayır.
Android smartfonları ilə müqayisə:
-
Google Pixel 10 Pro qlobal orta yükləmə sürətində bir qədər üstünlük göstərir — 335,33 Mbit/s.
Amma zəif siqnallarda iPhone daha yaxşı nəticə göstərir: 56,08 Mbit/s — Pixel-in 53,25 Mbit/s-ə qarşı.
-
Xiaomi 15T Pro bəzi göstəricilərdə liderlik edir — məsələn, yüksək faiz dəyərlərində 887,25 Mbit/s-ə qədər yüksələn sürətlər və 15 ms-lik çox aşağı gecikmə.
-
HUAWEI Pura 80 6 GHz dəstəyinin olmaması səbəbindən inkişaf etmiş infrastruktur olan regionlarda daha aşağı pik sürətlər göstərir, amma Wi-Fi 6 rejimində göndərmə sürətlərində yenə də yüksək mövqedədir.
Hesabat həmçinin Wi-Fi nəsilləri arasında keçidin təsirini də göstərir:
-
Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 ilə müqayisədə orta sürətləri 74–108% artırır.
-
Wi-Fi 6 isə Wi-Fi 5-ə nisbətən 72–123% daha sürətlidir.
-
6 GHz diapazonunun istifadəsi sürəti ən azı 77% artırır.
Nəticə:
Ookla-nın ümumi rəyi belədir: Apple-ın yeni N1 çipi iPhone 17-də Wi-Fi performansını real şəraitdə nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırır. 320 MHz dəstəyinin olmaması isə hazırki infrastrukturda ciddi bir məhdudiyyət kimi görünmür.