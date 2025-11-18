AMD запустила тематический портал AMDGaming для владельцев игровой продукции компании

AMD объявила о запуске тематического портала AMDGaming.com, призванного объединить геймеров, которые используют продукцию компании, включая процессоры, видеокарты, консоли и портативные устройства. На площадке пользователи смогут обсуждать оборудование и игры, делиться сборками и общаться с людьми, имеющими похожие интересы.

«Мы рады представить AMDGaming.com — новый дом для всего игрового сообщества AMD! Независимо от того, как вы играете — на ПК, консоли, портативном устройстве, ноутбуке или любом другом устройстве — вам здесь самое место. Это пространство для всех: для любителей уютных игр, любителей соревновательных игр, энтузиастов и всех, кто посередине. Хотите ли вы здесь поговорить о технологиях, поделиться советами по сборке, обсудить любимые игры или пообщаться с другими, кто разделяет вашу страсть к играм, — это ваше пространство. И это только начало. Мы вместе развиваем это сообщество», — сообщает компания.

AMD обещает регулярно снабжать портал различным тематическим контентом. Также компания планирует проводить разнообразные общественные мероприятия и устраивать розыгрыши призов.