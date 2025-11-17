OnePlus Snapdragon 8 Elite prosessorlu 15R smartfonunu təqdim etdi

OnePlus şirkəti premium seqmentə aid növbəti modeli — OnePlus 15R smartfonunu rəsmi şəkildə təqdim edib. Təqdimat cihazın iki rəng variantında satışa çıxacağını təsdiqləyib. Model, əslində, daha əvvəl Çində buraxılmış OnePlus Ace 6 smartfonunun beynəlxalq versiyası kimi mövqeləndirilir.
Sənaye mənbələrinin məlumatına görə, yeni smartfon Qualcomm-un Snapdragon 8 Elite çipseti ilə təchiz ediləcək. Cihaz OLED texnologiyalı və 165 Hz yeniləmə tezlikli displey alıb — bu isə interfeyslə qarşılıqlı əlaqədə daha yüksək sürət və məzmunun daha axıcı göstərilməsini təmin etməlidir.
OnePlus 15R-in fərqli ad altında qlobal bazara çıxarılması şirkətin Ace seriyası üçün artıq ənənəvi strategiyasına uyğundur. Bu yanaşma OnePlus-a eyni texniki əsas üzərində müxtəlif regionlara uyğunlaşdırılmış modellər təklif etməyə imkan verir.
Rəsmi təqdimat yeni modelin mövcudluğunu və əsas mövqeləndirilməsini təsdiqləsə də, cihazın tam texniki xüsusiyyətləri, dəqiq satış tarixi və qiyməti hələ açıqlanmayıb. Şirkət hələlik yalnız rəng variantlarını və cihazın adını nümayiş etdirib. Yaddaş konfiqurasiyası, kamera sistemi və batareya barədə ətraflı məlumatın beynəlxalq satışlara yaxın dövrdə açıqlanacağı gözlənilir.