spot_img
7 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииСмартфоныNubia Z80 Ultra-nın qlobal versiyası təqdim olundu

Nubia Z80 Ultra-nın qlobal versiyası təqdim olundu

Nubia şirkəti flaqman kamerafonu Z80 Ultra-nın beynəlxalq satışlarının başladığını elan edib. Cihaz yerli bazar üçün təqdim edilən orijinal versiyanın bütün xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır, lakin qiymətində dəyişikliklər var.

Nubia Z80 Ultra 6,85 düymlük AMOLED ekranla təchiz olunub. Displey 144 Hz yeniləmə tezliyi, 1216×2688 piksel qətnamə və 2000 nit parlaqlıq səviyyəsi təklif edir. Cihazın «ürəyində» Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru yerləşir.

Smartfon 7200 mA·s tutumlu silikon-karbon akkumulyatorla gəlir və 90 Vt naqilli, 80 Vt simsiz sürətli şarj yığımı dəstəkləyir.

Z80 Ultra üç əsas kamera moduluna malikdir:

  • 50 MP əsas (f/1.7, 35 mm EFR, OIS),

  • 50 MP ultra-geniş (18 mm EFR),

  • 64 MP telefoto (85 mm EFR).

Ön kamera isə 16 MP həcmindədir və ekranın altında gizlənmiş vəziyyətdədir — istifadədə olmadığı zaman tam görünməz olur.

Avropa bazarındakı qiymətlər:

  • 12 GB + 256 GB — 649 avro

  • 16 GB + 512 GB — 799 avro (xüsusi Starry Night rəngində — 829 avro)

  • 16 GB + 1 TB — 899 avro

Предыдущая статья
2025-ci ilin ən populyar planşet və Chromebook markaları açıqlandı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»