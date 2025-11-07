Nubia Z80 Ultra-nın qlobal versiyası təqdim olundu

Nubia şirkəti flaqman kamerafonu Z80 Ultra-nın beynəlxalq satışlarının başladığını elan edib. Cihaz yerli bazar üçün təqdim edilən orijinal versiyanın bütün xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır, lakin qiymətində dəyişikliklər var.
Nubia Z80 Ultra 6,85 düymlük AMOLED ekranla təchiz olunub. Displey 144 Hz yeniləmə tezliyi, 1216×2688 piksel qətnamə və 2000 nit parlaqlıq səviyyəsi təklif edir. Cihazın «ürəyində» Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru yerləşir.
Smartfon 7200 mA·s tutumlu silikon-karbon akkumulyatorla gəlir və 90 Vt naqilli, 80 Vt simsiz sürətli şarj yığımı dəstəkləyir.
Z80 Ultra üç əsas kamera moduluna malikdir:
-
50 MP əsas (f/1.7, 35 mm EFR, OIS),
-
50 MP ultra-geniş (18 mm EFR),
-
64 MP telefoto (85 mm EFR).
Ön kamera isə 16 MP həcmindədir və ekranın altında gizlənmiş vəziyyətdədir — istifadədə olmadığı zaman tam görünməz olur.
Avropa bazarındakı qiymətlər:
-
12 GB + 256 GB — 649 avro
-
16 GB + 512 GB — 799 avro (xüsusi Starry Night rəngində — 829 avro)
-
16 GB + 1 TB — 899 avro