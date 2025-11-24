spot_img
25 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияNETTY2025 определяет номинантов, начато голосование

NETTY2025 определяет номинантов, начато голосование

NETTY2025

Стартовал процесс отбора номинантов среди участников Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY. На соискание премии подано более 200 проектов.

В период С 25 ноября по 5 декабря свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой их основных номинации и подноминаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников и только в номинации «Выбор виртуального жюри»).

Итоговый список номинантов NETTY 2025 претендующих на победу в конкурсе будет объявлен 8 декабря.

Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, к финальному голосованию 6 декабря приступит Академия NETTY. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций.

Победители NETTY2025 официально объявляются на торжественной церемонии награждения 18 декабря. На церемонию приглашаются все номинанты премии.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнёр: NAR

Официальный партнёр: AZINTELECOM

Партнёры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

Информационные партнёры: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media

Предыдущая статья
Dell начала поставки ноутбука Pro Max 16 Plus с дискретным чипом NPU
Следующая статья
NETTY2025 nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,850ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»