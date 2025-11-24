NETTY2025 определяет номинантов, начато голосование

Стартовал процесс отбора номинантов среди участников Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY. На соискание премии подано более 200 проектов.

В период С 25 ноября по 5 декабря свой выбор сделают Экспертный совет (совет выбирает по три номинанта в каждой их основных номинации и подноминаций) и Виртуальное жюри (жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников и только в номинации «Выбор виртуального жюри»).

Итоговый список номинантов NETTY 2025 претендующих на победу в конкурсе будет объявлен 8 декабря.

Основываясь на выборе Экспертного Совета и Виртуального Жюри, к финальному голосованию 6 декабря приступит Академия NETTY. Академия определит победителя премии в каждой из существующих номинаций.

Победители NETTY2025 официально объявляются на торжественной церемонии награждения 18 декабря. На церемонию приглашаются все номинанты премии.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнёр: NAR

Официальный партнёр: AZINTELECOM

Партнёры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

Информационные партнёры: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media