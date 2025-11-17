NETTY 2025: приём заявок завершается — осталось меньше недели!

Национальная Интернет-Премия NETTY2025 собрала уже более 200 проектов. Приём заявок продлится до 24 ноября. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте: www.netty.az

Премия оценивает проекты в трёх форматах: сайты, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. В каждом формате и по каждой номинации выбирается отдельный победитель. Критерии оценки — идея, содержание и исполнение.

В 2025 году премия охватывает семь направлений:

Электронное государство и цифровизация

Цифровая экономика, бизнес и стартапы

Инновации, кибербезопасность и искусственный интеллект

Наука, образование и цифровая грамотность

Медиа, культура и креативный контент

Стиль жизни XXI века и туризм

Технологии для общества и инклюзивности

Особая народная номинация «Выбор виртуального жюри» позволит интернет-пользователям выбрать своих фаворитов.

Сейчас около 65% заявок — это сайты, остальные — мобильные приложения и соцстраницы. По числу участников лидирует номинация «Цифровая экономика, бизнес и стартапы».

После закрытия приёма заявок Экспертный совет определит в каждом из направлений по три номинанта среди сайтов, приложений и социальных сетей.

Виртуальное жюри выберет трёх номинантов из общего числа участников, вне зависимости от номинаций.

Победителей определит и назовет на финальной церемонии Академия NETTY. Все номинанты приглашаются на церемонию награждения.

Номинанты и лауреаты получат дипломы, официальные награды, подарки от партнёров, а также внимание СМИ и интернет-аудитории.

Премию поддерживают:

Генеральный партнёр: NAR

Официальный партнёр: AZINTELECOM

Партнёры: AIM, SmartHost, Savalan, AliNino, Matrix Akademiyası, Online.az, Renley

Информационные партнёры: Report.az, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Media.az, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media