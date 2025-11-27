Alibaba запустила в продажу свои первые smart-очки Quark AI Glasses S1

Компания Alibaba запустила в продажу на китайском рынке свои первые smart-очки Quark AI Glasses S1, представленные в конце июня. Цена очков составляет от $537. Позже устройство выйдет и на международном рынке.

Очки преподносятся как «носимый ИИ-ассистент» и поддерживают такие функции, как перевод в реальном времени, распознавание объектов, запись видео и общение с интегрированным голосовым помощником Qwen. Голосовое взаимодействие с пользователем осуществляется через акустическую систему, использующую метод костной проводимости.

Помимо версии Quark S1 со встроенными дисплеями micro-OLED, покупателям позднее будет предложена еще одна версия Quark G1 без таких дисплеев, которая стоит примерно в два раза меньше. Оба устройства оснащены чипом Snapdragon AR1 для обработки всех функций, связанных с дополненной реальностью, а также камерой Sony IMX681, которая может снимать видео в 3К@fps.

Питание очки получают от двух сменных батарей емкостью 280 мАч, которые обеспечат в штатном режиме до 24 часов работы без подзарядки. Alibaba отмечает, что в отличие от конкурентов, пользоваться Quark AI Glasses S1 можно в течение всего дня за счет замены одного из аккумуляторов в процессе использования. Для зарядки есть док-станция со встроенным аккумулятором и чехол с батареей на 2500 мАч. Вес очков составляет 51 гр.