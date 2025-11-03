spot_img
4 ноября, 2025
МОК отменил первые в истории Олимпийские киберспортивные игры в Саудовской Аравии

МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2024 году объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр. Первые Olympic Esports Games должны были пройти в 2025 году в Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд. В начале 2025 года МОК перенес проведение игр на 2027 год. Соглашение с Саудовской Аравией было рассчитано на 12 лет.

В программу Олимпиады 2027 года собирались включить ряд игр, в том числе League of Legends, Rocket League и одну из частей франшизы файтингов Street Fighter.

Теперь МОК сообщил о прекращении сотрудничества с Олимпийским комитетом Саудовской Аравии. Соревнования отменили после «внутреннего пересмотра соглашения». МОК собирается пересмотреть подход к направлению с «новой партнерской моделью». Комитет намерен запустить Олимпийские киберспортивные игры «как можно скорее».

Сейчас в Саудовской Аравии готовятся к киберспортивному чемпионату Esports Nations Cup, не связанному с Олимпиадой. Чемпионат запланирован на ноябрь 2026 года. Мероприятие пройдет при участии Electronic Arts, Krafton, Tencent и Ubisoft.

