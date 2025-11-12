Microsoft köhnə Windows 11 versiyalarına dəstəyi dayandırdı

Microsoft bəzi Windows 11 Home və Pro versiyalarının proqram təminatı üzrə dəstəyinin dayandırıldığını elan edib. Bu versiyadan istifadə edənlər təhlükəsizlik yeniləmələri və səhv düzəlişlərini artıq almayacaqlar — yalnız ən son versiyaya keçid etdikdə bu dəstəyi bərpa edə bilərlər.
Dəstəkdən çıxarılan versiya — Windows 11 23H2 — bu yaxınlarda son təhlükəsizlik yeniləməsini almışdı. Microsoft bu versiyanın istifadəçilərinə Windows 11 25H2-yə keçməyi tövsiyə edib. Yeni versiya artıq uyğun kompüterlərdə yüklənə bilər və 2027-ci ilin oktyabr ayına qədər rəsmi dəstək alacaq.
Yeniləmənin mövcudluğunu yoxlamaq üçün “Parametrlər” → “Windows Yeniləmə Mərkəzi” bölməsinə daxil olmaq kifayətdir. Əgər cihaz yeniləməyə hazırdırsa, bu bölmədə ən son versiyanı yükləmək və quraşdırmaq üçün təklif görünəcək.
Şirkət həmçinin qeyd edib ki, Windows 11 23H2 Enterprise, Education və IoT Enterprise versiyaları üçün dəstək 2026-cı ilin noyabrına qədər davam edəcək.