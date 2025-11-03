Magic Leap və Google Android XR əsaslı AR eynək prototipini təqdim etdilər

Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən Future Investment Initiative konfransında Magic Leap şirkəti Google ilə strateji tərəfdaşlığın bərpasını elan edib. Əməkdaşlıq çərçivəsində tərəflər Android XR platformasında işləyən artırılmış reallıq eynəyinin birgə hazırlanmış prototipini nümayiş etdiriblər.
Yeni qurğu hər iki şirkətin texnoloji təcrübəsini birləşdirir. Optik sistem və dalğa bələdçiləri (waveguides) Magic Leap tərəfindən hazırlanıb, şəkil mənbəyi isə Google-un Raxium microLED texnologiyası əsasında qurulub.
Magic Leap bu mərhələyə 15 illik tədqiqat və məhsul inkişafından sonra gəlib. Şirkət əvvəlcə istehlak bazarında uğur qazana bilmədi, daha sonra korporativ seqmentdə də çətinliklərlə üzləşdi. İndi şirkət öz strategiyasını dəyişərək digər istehsalçılara optik sistemlər və AR həlləri üzrə texnoloji tərəfdaşlıq təklif edir.
Magic Leap və Google arasında imzalanan müqavilə üç il müddətinə hesablanıb. Əsas məqsəd — istifadəçinin bütün günü taxa biləcəyi yüngül və rahat AR eynəkləri yaratmaqdır. Prototipin çəkisi 50 qramdan azdır, quruluşu isə monokulyar formadadır. Eynəklər artırılmış reallıq funksiyalarına əlavə olaraq multimodal süni intellekt köməkçisi və müxtəlif AI funksiyalarını da dəstəkləyir.
Təqdim olunan model Android XR ekosistemi üçün istinad dizaynı rolunu oynayır. O, istehsalçılara platformanın texniki imkanlarını nümayiş etdirir və gələcək kommersiya modelləri üçün nümunə kimi nəzərdə tutulub.