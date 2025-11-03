spot_img
4 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияOpenAI заключил сделку с Amazon на $38 млрд

OpenAI заключил сделку с Amazon на $38 млрд

OpenAI Amazon

Компания OpenAI и Amazon Web Services (AWS), крупнейший поставщик услуг в сфере облачной инфраструктуры, объявили о стратегическом сотрудничестве сроком на семь лет. Общий объем обязательств по контракту составляет $38 млрд.

В рамках соглашения OpenAI начнет использовать облачную инфраструктуру AWS для обучения и развертывания своих моделей. Amazon предоставит OpenAI масштабируемые вычислительные мощности, в том числе серверы Amazon EC2 UltraServers с сотнями тысяч чипов Nvidia. Это позволит ускорить работу с крупными языковыми моделями и повысить производительность при их обучении.

Вся запланированная вычислительная инфраструктура будет введена в эксплуатацию до конца 2026 года, с возможностью дальнейшего наращивания мощностей в 2027-м и последующих годах.

Как пишет Bloomberg, соглашение стало «очередным подтверждением» перехода OpenAI «из статуса исследовательской лаборатории в гиганта искусственного интеллекта, изменившего облик технологической отрасли». Для Amazon сделка подтверждает способность создавать и эксплуатировать огромные сети центров обработки данных.

Ранее у OpenAI было эксклюзивное соглашение с Microsoft на поставку облачных мощностей. В конце октября Microsoft подписал новое соглашение о сотрудничестве с OpenAI, которое среди прочего предполагало и отмену исключительного права Microsoft выступать поставщиком вычислительных мощностей для OpenAI. Это позволило OpenAI свободно сотрудничать с другими облачными провайдерами. При этом компания продолжит масштабные закупки у Microsoft.

Предыдущая статья
Magic Leap və Google Android XR əsaslı AR eynək prototipini təqdim etdilər
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»