Leica 300 düymlük parlaq görüntüyə malik ağıllı proyektor təqdim etdi

Məşhur kamera və optika brendi Leica ev kinoteatrları üçün yeni flaqman modelini — Cine Play 1 Plus 4K lazer proyektorunu təqdim edib. Qurğu 300 düymədək ekran ölçüsünü dəstəkləyir və yüksək keyfiyyətli təsvirlə birgə immersiv səs təcrübəsi təklif edir.
Yeni model Leica Summicron obyektivi ilə təchiz olunub və 3500 lümen (CVIA) parlaqlığa, 4K icazəyə və BT.2020 rəng palitrasının 110%-lik əhatəsinə malikdir. Proyektor həm HDR10+, həm də Dolby Vision texnologiyalarını dəstəkləyir, işıq mənbəyinin ömrü isə 25 000 saata qədərdir.
Səs sistemi iki 10 vattlıq dinamikdən ibarətdir və DTS Virtual:X texnologiyası sayəsində virtual surround effekti yaradır. Qurğu MediaTek MT9655 prosessoru üzərində qurulub və ağıllı televizorlarda istifadə olunan VIDAA əməliyyat sistemi ilə işləyir.
Bağlantı imkanları arasında HDMI 2.1, USB-A, Ethernet portları, eləcə də Wi-Fi və Bluetooth modulları var. Proyektorun Çində satış qiyməti 1670 dollar təşkil edir.