iPhone üçün E-Ink sensor ekranlı yeni keys təqdim olunub

Startap Reetle son üç nəsil iPhone modelləri üçün (iPhone 14–17) E-Ink ekranlı ağıllı keysin istehsalı üçün kütləvi maliyyələşdirməyə başlayıb. Bu keys həm oxu cihazı kimi istifadə oluna bilir, həm də naqilsiz şarj sistemi və bir neçə İA funksiyası ilə təchiz edilib.
Reetle SmartInk I modelində 3,97 düymlük E-Ink ekran quraşdırılıb, icazəsi isə 480×800 pikseldir. Keys mobil tətbiq vasitəsilə Wi-Fi və ya Bluetooth ilə iPhone-a qoşulur və sensor ekranda mətn və ya şəkillər göstərməyə imkan verir.
Kamera blokunun yanında iki düymə yerləşir: biri ekranı açıb-söndürür, digəri isə səsli qeydlər yazmağa imkan verir. Tətbiq vasitəsilə keys mətnin əsas tezislərini seçə, vəzifə siyahıları yarada və təxminən 100 dil arasında tərcümə edə bilir.
Daxilində quraşdırılmış batareya 10 saat oxumağa və ya 8 saat səsli qeyd aparmağa kifayət edir. Keys naqilsiz şarj olunur. Buraxılış 2026-cı ilin fevralında gözlənilir. Şirkət artıq lazım olan 5042 dollar əvəzinə 20 000 dollardan çox vəsait toplayıb.
Aksessuarın öncədən sifariş qiyməti 149 dollar, ABŞ bazarında rəsmi satış qiyməti isə 199 dollar olacaq.