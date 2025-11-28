Tesla üçün böhran dərinləşir: Avropada satışlar yarıya düşdü, dünya üzrə azalma davam edir

Tesla görünür ki, qlobal miqyasda satışların azalması ilə üzləşib və bu tendensiya artıq uzun müddətdir davam edir.
Visible Alpha məlumatlarına görə, şirkətin dünya üzrə elektrokar tədarükü bu il 7% azalacaq. 2024-cü ildə isə azalma 1% idi. Yəni Tesla artıq iki il ardıcıl düşüş göstərir — şirkətin üçüncü rübdə rekord göstəricilər elan etməsinə baxmayaraq. Bu “rekordlar” əsasən ABŞ alıcıları hesabına mümkün olub: onlar 30 sentyabrda bitən federal vergi güzəşti qüvvədən düşməmiş avtomobillərini almağa tələsirdilər.
Ən kəskin azalma Avropada müşahidə olunur. Avropa Avtomobil İstehsalçıları Assosiasiyasının məlumatına əsasən, Tesla-nın Avropadakı satışları oktyabr ayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 48,5% azalıb. Bu ilin əvvəlindən bəri regiondakı ümumi satış həcmi təxminən 30% düşüb, halbuki Avropada elektrikli avtomobil bazarı ümumilikdə 26% artıb.
Şirkətin Çinə tədarükü də oktyabrda 35,8% azalaraq son üç ilin minimum həddinə düşüb. Ötən ilin oktyabrına qədər olan 12 aylıq dövrdə isə azalma 8,4% təşkil edib.
Analitiklər bildirir ki, son illər bazar ciddi şəkildə dəyişib: həm ümumi elektrokar çeşidi kəskin artıb, həm də Çin və Avropa istehsalçılarının daha sərfəli modelləri meydana çıxıb.
Nəticədə Tesla satışlarının böyük hissəsi indi yalnız daha ucuz və əlçatan Model 3 və Model Y modellərinə düşür.